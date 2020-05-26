Вольфсбург знищив Байєр на виїзді, Айнтрахт врятував нічию у матчі з шістьма голами: 28-й тур Бундесліги, вівторок

В рамках 28-го туру Бундесліги Вольфсбург принизив Байєр, Вердер відібрав очки у Борусії М, а Айнтрахт видав фантастичну перестрілку з Фрайбургом.

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 28-й тур

Байєр – Вольфсбург – 1:4

Голи: Баумгартлінгер, 85 – Понграчіч, 43, 75, Арнольд, 64, Штеффен, 68

Вердер – Борусія М – 0:0

Айнтрахт Франкфурт – Фрайбург – 3:3

Голи: Сілва, 35, Камада, 79, Чендлер, 83 – Гріфо, 28, Петерсен, 67, Хьолер, 69

Після поразки Борусії Д в Der Klassiker Байєр отримав можливість наблизитись до другого місця на мінімальну дистанцію, однак потрібно було перемагати Вольфсбург. Втім, "вовки" не збиралися дарувати очки: в першому таймі підопічні Олі Гласнера завдали чотири удари, три з яких летіло у площину – один з них на 43-й хвилині виконав Понграчіч, замкнувши подачу Арнольда зі штрафного. 0:1. Байєр моментів у грі в цей період не мав.

Другий тайм Петер Бош почав з потрійної заміни, сподіваючись перехопити ініціативу, однак за перші 30 хвилин "фармацевти" завдали всього один удар. Вольфсбург домінував, а на 64-й хвилині забив другий гол зі штрафного – це Арнольд хитро пробив під стінкою. Ще за чотири хвилини Штеффен зробив рахунок розгромним, замкнувши подачу Віктора, а на 75-й Понграчіч аналогічно завершив навіс Арнольда – 0:4. Байєру лише на останніх хвилинах дали забити гол престижу – його автором став Баумгартлінгер.

Борусія М перебувала практично в тій же ситуації, що й Байєр. Ґладбахцям потрібно було перемагати Вердер на його полі, однак перший тайм не міг сподобатися Марко Розе – "жеребці" провели кілька класних пострілів (найкращий з дистанції завдав Нойхаус), але й у Вердера було два класних влучання у площину. В усіх випадках класно відпрацювали голкіпери. На перерву команди пішли без забитих м'ячів.

Другий тайм Вердер ледь не розпочав голом Фрідля з гострого кута (Зоммер відбив ногою). На 50-х хвилинах Рашіца з дистанції двічі перевірив голкіпера гостей, а на 70-х господарі кілька разів ледь не покарали його за невдалу гру ногами. Команди могли вирвати перемогу наприкінці поєдинку: Лайнер потужно стріляв метрів з 25-ти у дев'ятку, а Зельке бив низом з меж штрафного – Павленка і Зоммер парирували. Зрештою, матч завершився без голів.

Найбільш веселий перший тайм розіграли у Франкфурті. Місцевий Айнтрахт та гості з Фрайбургу за перші 45 хвилин завдали аж 21 удар по воротах – у господарів їх було вдвічі більше, однак саме вони пропустили першими. Рахунок на 28-й хвилині класним пострілом в дальній верхній кут з рикошетом відкрив Гріфо, але на 35-й його зрівняв Андре Сілва, зігравши на добиванні після відбитого удару Камади. З нічийним рахунком команди і пішли на відпочинок.

Другий тайм Айнтрахт розпочав з шаленого тиску, однак він завершився черговим голом Фрайбурга на 67-й хвилині – це Петерсен, тільки-но з'явившись на полі, замкнув подачу зі штрафного точним ударом головою в дев'ятку. Ще за три хвилини Хьолер забив третій, реалізувавши вихід сам на сам, однак Франкфурт не здався. На 79-й Камада, обікравши захисника біля чужих воріт, скоротив відставання, а на 83-й Ченлер, який вийшов на заміну дві хвилини тому, замкнув навіс Костіча на дальню стійку – 3:3. На цьому матч і завершився.

Таким чином, Борусія М набрала 53 очки, піднявшись на третю позицію з відставанням від Лейпцига в одне очко, а від Дортмунда – у чотири. Байєр з аналогічною кількістю залікових балів йде прямо за "жеребцями", а Вольфсбург з 42 пунктами розташувався на сходинку нижче. В активі сьомого Фрайбурга всього 38 очок, у чотирнадцятого Айнтрахта – 29, а у сімнадцятого Вердера – 23. До Фортуни, яка йде у зоні плей-офф за Бундеслігу, залишається один заліковий бал.

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