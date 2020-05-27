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Франкфуртская голевая феерия в видеообзоре матча Айнтрахт – Фрайбург – 3:3

07:30 19 Читати українською
Франкфуртская голевая феерия в видеообзоре матча Айнтрахт – Фрайбург – 3:3
Айнтрахт – Фрайбург / твиттер Фрайбурга

Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне и Фрайбург сыграли в результативную ничью в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

35’ Андре Силва
79’ Даичи Камада
82’ Тимоти Чендлер
 
Винченцо Грифо 28’
Нильс Петерсен 67’
Лукас Хёлер 69’
28’ Винченцо Грифо
35’ Андре Силва
67’ Нильс Петерсен
69’ Лукас Хёлер
79’ Даичи Камада
82’ Тимоти Чендлер

В первом тайме команды обменялись голами. На роскошный выстрел Винченцо Грифо на 28-й минуте франкфуртцы ответили курьезным забитым мячом в исполнении Андре Силвы.

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Между тем старт второй половины игры едва не стал приговором для хозяев. Фрайбург забил дважды усилиями Нильса Петерсена (забил головой после стандарта) и Лукаса Хёлера (реализовал выход один на один).

Однако, "орлы" сумели отыграться в эндшпиле противостояния. Сначала Даичи Камада обокрал защитника и расстрелял голкипера гостей. А на 82-й минуте Тимоти Чендлер в одно касание замкнул навес Костича с левого фланга – 3:3!

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