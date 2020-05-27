Франкфуртская голевая феерия в видеообзоре матча Айнтрахт – Фрайбург – 3:3

Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне и Фрайбург сыграли в результативную ничью в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

В первом тайме команды обменялись голами. На роскошный выстрел Винченцо Грифо на 28-й минуте франкфуртцы ответили курьезным забитым мячом в исполнении Андре Силвы.

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Между тем старт второй половины игры едва не стал приговором для хозяев. Фрайбург забил дважды усилиями Нильса Петерсена (забил головой после стандарта) и Лукаса Хёлера (реализовал выход один на один).

Однако, "орлы" сумели отыграться в эндшпиле противостояния. Сначала Даичи Камада обокрал защитника и расстрелял голкипера гостей. А на 82-й минуте Тимоти Чендлер в одно касание замкнул навес Костича с левого фланга – 3:3!

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