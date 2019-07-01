Соль оцінив новачків Динамо і розповів про своє повернення після травми

Форвард Динамо Фран Соль поділився думками щодо своїх нових партнерів.

"Все проходить дуже добре! Я радий повернутися до роботи. З кожним днем почуваюся все краще і краще. Мені подобається тренувальний збір, ці гори, я всьому цьому дуже радий.

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Мені потрібно працювати, щоб набрати найкращу форму знову. Влітку я не зупинявся і багато тренувався. Тому почуваюся добре.

Караваєв і Кадірі? Упевнений, що два нових гравці зроблять нас сильнішими. Вони – досвідчені і кваліфіковані хлопці, які виступають за свої збірні. Я думаю, вони додадуть нам досвіду, який нам необхідний", – цитує Соля офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, взимку іспанець перейшов у київське Динамо за 3,25 млн євро, але отримав травму на початку березня у матчі проти Десни, яка вибила його до кінця сезону.

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