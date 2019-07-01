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Соль оценил новичков Динамо и рассказал о своем возвращении после травмы

11:39 183 Читати українською
Соль оценил новичков Динамо и рассказал о своем возвращении после травмы
Фран Соль / Фото официального сайта Динамо

Форвард Динамо Фран Соль поделился мыслями относительно своих новых партнеров.

"Все проходит очень хорошо, я рад вернуться к работе. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Мне нравится тренировочный сбор, эти горы, я этом очень рад.

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Мне нужно работать, чтобы набрать лучшую форму снова. Летом я не останавливался и много тренировался. Поэтому чувствую себя хорошо.

Караваев и Кадири? Уверен, что два новых игрока сделают нас сильнее. Они – опытные и квалифицированные ребята, которые выступают за свои сборные. Я думаю, они придадут нам опыта, который нам необходим", – цитирует Соля официальный сайт Динамо.

Напомним, зимой испанец перешел в киевское Динамо за 3,25 млн евро, но получил травму в начале марта в матче против Десны, которая выбила его до конца сезона.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Межсезонные сборы Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Фран Соль Фран Соль
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