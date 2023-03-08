Нападник полтавців Таулант Сефері спробує допомогти "червоно-чорним" вдало стартувати у відборі на чемпіонат Європи 2024 року.

Албанський легіонер Ворскли Таулянт Сефері отримав виклик у головну команду своєї країни, повідомляє прес-служба "зелено-білих".

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"Гірські орли" 27 березня зіграють виїзний матч кваліфікації Євро-2024 проти збірної Польщі. Окрім них у групі Е гратимуть Чехія, Молдова та Фарерські острови.

Нагадаємо, Сефері у поточному сезоні забив за Ворсклу 6 голів і наразі є найрезультативнішим футболістом у команді Віктора Скрипника (26-річний нападник відзначився дублем у воротах Зорі у стартовому матчі другого кола, що, однак, не допомогло полтавцям здобути загальну перемогу).

До слова, за збірну Албанії Таулянт провів 10 матчів, в яких забив 1 гол.

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