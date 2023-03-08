Нападающий полтавчан Таулант Сефери попытается помочь "красно-черным" удачно стартовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

Албанский легионер Ворсклы Таулянт Сефери получил вызов в главную команду своей страны, сообщает пресс-служба "зелено-белых".

Экс-динамовцы оформили чудо-камбэк: видеообзор матча Ворскла – Заря – 2:3

"Горные орлы" 27 марта сыграют выездной матч квалификации Евро-2024 против сборной Польши. Кроме них в группе Е будут играть Чехия, Молдова и Фарерские острова.

Напомним, Сефери в текущем сезоне забил за Ворсклу 6 голов и является ныне самым результативным футболистом в команде Виктора Скрипника (26-летний нападающий отметился дублем в воротах Зари в стартовом матче второго круга, что, однако, не помогло полтавчанам одержать общую победу).

К слову, за сборную Албании Таулянт провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.

Заря победила Ворсклу в УПЛ – фантастический камбэк имени Динамо опустил Луческу на 4 место