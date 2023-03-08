Форвард Ворсклы получил вызов в национальную сборную Албании – дубль в ворота Зари пришелся кстати
Нападающий полтавчан Таулант Сефери попытается помочь "красно-черным" удачно стартовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года.
Албанский легионер Ворсклы Таулянт Сефери получил вызов в главную команду своей страны, сообщает пресс-служба "зелено-белых".
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"Горные орлы" 27 марта сыграют выездной матч квалификации Евро-2024 против сборной Польши. Кроме них в группе Е будут играть Чехия, Молдова и Фарерские острова.
Напомним, Сефери в текущем сезоне забил за Ворсклу 6 голов и является ныне самым результативным футболистом в команде Виктора Скрипника (26-летний нападающий отметился дублем в воротах Зари в стартовом матче второго круга, что, однако, не помогло полтавчанам одержать общую победу).
К слову, за сборную Албании Таулянт провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.
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