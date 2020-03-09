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Форвард збірної Нідерландів зацікавив Арсенал – він вже виступав за "канонірів"

14:27 229 Читать на русском
Форвард збірної Нідерландів зацікавив Арсенал – він вже виступав за "канонірів"
Доніелл Мален / Eurosport

Лондонський клуб продовжує пошуки нападників, які здатні замінити нинішніх зірок "канонірів".

Арсенал проявляє інтерес до форварда ПСВ та збірної Нідерландів Доніелла Малена, інформує Goal з посиланням на Le10 Sport. За 21-річного футболіста лондонцям доведеться викласти солідну суму – його клуб хоче отримати за трансфер 56 млн євро.

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До слова, Мален вже був у системі Арсенала – з 2015 по 2017 рік він виступав за молодіжні команди "канонірів". Його контракт з ПСВ розрахований до літа 2024 року.

Зазначимо, що молодий бомбардир наразі відновлюється після травми коліна, яка може завадити йому потрапити у заявку збірної Нідерландів на Євро-2020.

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