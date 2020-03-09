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Форвард сборной Нидерландов заинтересовал Арсенал – он уже выступал за "канониров"

14:34 97 Читати українською
Форвард сборной Нидерландов заинтересовал Арсенал – он уже выступал за "канониров"
Дониэлл Мален / Eurosport

Лондонский клуб продолжает поиски нападающих, которые способны заменить нынешних звезд "канониров".

Арсенал проявляет интерес к форварду ПСВ и сборной Нидерландов Дониеэллу Малену, информирует Goal со ссылкой на Le10 Sport. За 21-летнего футболиста лондонцам придется выложить солидную сумму – его клуб хочет получить за трансфер 56 млн евро.

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К слову, Мален уже был в системе Арсенала – с 2015 по 2017 год он выступал за молодежные команды "канониров". Его контракт с ПСВ рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что молодой бомбардир пока восстанавливается после травмы колена, которая может помешать ему попасть в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020.

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