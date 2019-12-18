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Форвард Зальцбурга Мінаміно пройде медогляд у Ліверпулі

11:28 1874 Читать на русском
Форвард Зальцбурга Мінаміно пройде медогляд у Ліверпулі
Такумі Мінаміно / УЄФА

Нападник Зальцбурга Такумі Мінаміно близький до переходу в Ліверпуль. Японець сьогодні пройде медобстеження в Англії.

Ліверпуль перебуває за крок від підписання нападника Зальцбурга Такумі Мінаміно. Сьогодні, 18 грудня, 24-річний японець повинен прибути в Англію на медогляд. Офіційно про трансфер мають оголосити 1 січня, інформує Sky Sports.

Ліверпуль готовий виплатити суму відступних за форварда Зальцбурга

Зальцбург отримає за Мінаміно 7,25 млн фунтів – це відступні, вказані у контракті нападника. Японець виступає за Зальцбург з 2015 року. В поточному сезоні форвард зіграв 22 матчі в усіх турнірах, забив 9 голів та віддав 11 асистів.

Нагадаємо, мерсисайдці мали змогу особисто відчути потенціал Мінаміно у поєдинках Ліги чемпіонів. Зальцбург двічі протистояв Ліверпулю в груповому турнірі ЛЧ 2019/20 (3:4, 0:2), а японець відзначився голом на Енфілді.

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