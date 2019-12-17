Зінченко проти знакового андердога, два матчі за добу для Ліверпуля, захоплива дуель в Бундеслізі – фішки мідвіку

"Футбол 24" анонсує найцікавіші матчі мідвіку. Ліверпуль стартує на клубному чемпіонаті світу, Олександр Зінченко також готується до другосортного турніру, а от в Німеччині обіцяють висококласний футбол.

Борусія Дортмунд – РБ Лейпциг

17 грудня, 21:30. Дортмунд, Вестфаленштадіон

Пряма трансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Найцікавіший поєдинок мідвіку. Команди в хорошій формі та б'ються за вершину Бундесліги. Лейпциг очолює чемпіонат після потужної 6-матчевої переможної серії – підопічні Юліана Нагельсманна розносять середняків, відвантажуючи їм по 3-4 голи. РБ зараз найрезультативніший у Європі (2,79 гола за матч) та найстабільніший у Німеччині, тому його лідерство ні грама не дивує. Однак саксонці вже два місяці не зустрічалися з топами – матч у Дортмунді стане хорошою перевіркою.

Щось схоже можна сказати про Борусію – для оцінки її поточного рівня потрібен серйозний іспит. Люсьєн Фавр вивів команду з осінньої кризи цікавими рішеннями. Після переходу на схему 3-4-3 "джмелі" виграли 4 матчі в усіх турнірах із загальним рахунком 13:2. Атакувальне тріо Ройс-Азар-Санчо за цей період оформило 11 голів і 9 асистів, а Юліан Брандт розкішно розкрився в центрі поля. Втім, Борусії протистояли слабкі опоненти. Настав час дати бій збалансованому Лейпцигу, який має на 4 очки більше (поміж них на другому місці розмістився Гладбах).

Монтеррей – Ліверпуль

18 грудня, 19:30. Доха, Міжнародний стадіон Халіфа

Трансляція на каналі UA:Перший, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ліверпуль – де-факто найсильніша команда світу на цей момент. Мерсисайдці полетіли в Катар, щоб оформити цей статус де-юре – виграти клубний чемпіонат світу. У півфіналі хлопці Юргена Клоппа зійдуться з переможцем північноамериканської Ліги чемпіонів Монтерреєм. Мексиканський клуб у чудовій формі. Річ не лише в тім, що Монтеррей вибив у попередньому раунді Хаві з його Аль-Саддом. Команда не програла жодного матчу в усіх турнірах з початку жовтня: в останній момент застрибнула у плей-офф мексиканської Апертури, а потім вирвалася у фінал.

Ліверпуль все одно вважається космічним фаворитом матчу (коефіцієнти від Marathon Bet: успіх Ліверпуля – 1.25, нічия – 6.9, звитяга Монтеррея – 12.25). "Червоні" втратили лише 2 очки за 17 турів АПЛ. Вони настільки круті, що не вилітають з турнірів, а в календарі просто нереально вмістити всі матчі. Ліверпуль змушений провести дві гри за одну добу в різних частинах світу – за 20 годин до півфіналу чемпіонату світу мерсисайдці зіграють у Кубку ліги проти Астон Вілли. Звичайно, другим складом. Звичайно, без Клоппа. Коефіцієнт на Ліверпуль у грі з "вілланами" – 7.5!

Фрайбург – Баварія

18 грудня, 21:30. Фрайбург, Шварцвальдштадіон

Пряма трансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Баварія та Фрайбург у турнірній таблиці йдуть поруч – їх розділяють лише 2 очки. Такий факт після 15 турів Бундесліги звучить дуже дивно. Крістіан Штрайх у цьому сезоні творить справжні дива, втримуючи "бразильців з Брайсгау" серед лідерів до зимової перерви. Фрайбург обігрував РБ Лейпциг, Вольфсбург і Айнтрахт, відбирав очки у Дормунда та Леверкузена. Для Ніко Ковача виїзд до цього суперника спричинив би великі труднощі, але на чолі Баварії вже не Ніко Ковач. А фаворит матчу очевидний.

Букмекери Marathon Bet на перемогу Баварії пропонують мізерний коефіцієнт 1.24 (при 12 на Фрайбург). Здавалося б, дивні котування – мюнхенці виграли лише один з трьох останніх матчів Бундесліги. Однак після зміни наставника "ротен" виглядають краще за опонентів у кожному поєдинку. У поразках від Байєра і Борусії М можна говорити про невезіння та 2 проблеми: слабку реалізацію і провали в обороні. У розгромі Вердера ці проблеми розв'язалися заміною Боатенга та феєричною грою Коутінью (хет-трик і 2 асисти). Гансі Флік їде до Фрайбурга за 3 очками та закріпленням своїх позицій – його можуть залишити на посаді головного тренера до літа.

Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сіті

18 грудня, 21:45. Оксфорд, Кассам

Трансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Українці продовжують чекати повернення Зінченка в стартовий склад Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола поступово вводить Олександра в тонус після травми, випускаючи його на декілька хвилин проти загребського Динамо та Арсенала. До того ж на різні позиції – і на звичний вже лівий фланг оборони, і в півзахист. Поєдинок в Кубку ліги проти представника третього дивізіону – відмінна можливість для тренерів Сіті дати ігровий час молоді та тим, хто набирає форму. Зінченко серед них. У центрі поля на нього було б особливо цікаво подивитися.

У Зінченка повинні бути приємні спогади про Оксфорд Юнайтед. Минулого сезону перший матч за Манчестер Сіті він провів якраз проти цієї команди. Вийшов на позиції лівого латераля в експериментальній схемі з трьома центрбеками та чудово себе зарекомендував, долучившись до розгрому. Гвардіола відразу випустив Олександра ще й в АПЛ, потім у Лізі чемпіонів, а до весни зробив з нього основного крайнього захисника. Настав час Зінченку вдруге прорватися в старт "містян" і почати можна знову з Оксфорда. Дублерам Сіті є що доводити – перемога гостей з форою -2,5 за 1.88 у Marathon Bet виглядає перспективно.

Манчестер Сіті одним гравцем довів безнадійність Арсенала, Зінченко повернувся та отримав подарунок від Гвардіоли

Сампдорія – Ювентус

18 грудня, 19:55. Генуя, Луїджі Ферраріс

Пряма трансляція на OLL TV, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ювентус на вихідних відіграв відставання від Інтера – тепер на вершині Серії А двовладдя. Зустріч з Сампдорією не повинна стати проблемою для "старої синьйори". Перемогою в генуезському дербі Клаудіо Раньєрі встановив унікальне досягнення і витягнув свою команду із зони вильоту, але вона все одно надто слабка, щоб зупинити чемпіона.

Два попередні виїзди в гості до Сампдорії завершилися для Ювентуса поразками. Мауріціо Саррі має хороший шанс виправити ситуацію, а букмекери заманюють поставити на "б'янконері" – перемога Юве оцінюється в 1.55 на Marathon Bet.