toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ

Зінченко проти знакового андердога, два матчі за добу для Ліверпуля, захоплива дуель в Бундеслізі – фішки мідвіку

08:00 970 Читать на русском
Зінченко проти знакового андердога, два матчі за добу для Ліверпуля, захоплива дуель в Бундеслізі – фішки мідвіку
Олександр Зінченко / Man City

"Футбол 24" анонсує найцікавіші матчі мідвіку. Ліверпуль стартує на клубному чемпіонаті світу, Олександр Зінченко також готується до другосортного турніру, а от в Німеччині обіцяють висококласний футбол.

Борусія Дортмунд – РБ Лейпциг

17 грудня, 21:30. Дортмунд, Вестфаленштадіон

Пряма трансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Найцікавіший поєдинок мідвіку. Команди в хорошій формі та б'ються за вершину Бундесліги. Лейпциг очолює чемпіонат після потужної 6-матчевої переможної серії – підопічні Юліана Нагельсманна розносять середняків, відвантажуючи їм по 3-4 голи. РБ зараз найрезультативніший у Європі (2,79 гола за матч) та найстабільніший у Німеччині, тому його лідерство ні грама не дивує. Однак саксонці вже два місяці не зустрічалися з топами – матч у Дортмунді стане хорошою перевіркою.

Щось схоже можна сказати про Борусію – для оцінки її поточного рівня потрібен серйозний іспит. Люсьєн Фавр вивів команду з осінньої кризи цікавими рішеннями. Після переходу на схему 3-4-3 "джмелі" виграли 4 матчі в усіх турнірах із загальним рахунком 13:2. Атакувальне тріо Ройс-Азар-Санчо за цей період оформило 11 голів і 9 асистів, а Юліан Брандт розкішно розкрився в центрі поля. Втім, Борусії протистояли слабкі опоненти. Настав час дати бій збалансованому Лейпцигу, який має на 4 очки більше (поміж них на другому місці розмістився Гладбах).

Монтеррей – Ліверпуль

18 грудня, 19:30. Доха, Міжнародний стадіон Халіфа

Трансляція на каналі UA:Перший, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ліверпуль – де-факто найсильніша команда світу на цей момент. Мерсисайдці полетіли в Катар, щоб оформити цей статус де-юре – виграти клубний чемпіонат світу. У півфіналі хлопці Юргена Клоппа зійдуться з переможцем північноамериканської Ліги чемпіонів Монтерреєм. Мексиканський клуб у чудовій формі. Річ не лише в тім, що Монтеррей вибив у попередньому раунді Хаві з його Аль-Саддом. Команда не програла жодного матчу в усіх турнірах з початку жовтня: в останній момент застрибнула у плей-офф мексиканської Апертури, а потім вирвалася у фінал.

Ліверпуль все одно вважається космічним фаворитом матчу (коефіцієнти від Marathon Bet: успіх Ліверпуля – 1.25, нічия – 6.9, звитяга Монтеррея – 12.25). "Червоні" втратили лише 2 очки за 17 турів АПЛ. Вони настільки круті, що не вилітають з турнірів, а в календарі просто нереально вмістити всі матчі. Ліверпуль змушений провести дві гри за одну добу в різних частинах світу – за 20 годин до півфіналу чемпіонату світу мерсисайдці зіграють у Кубку ліги проти Астон Вілли. Звичайно, другим складом. Звичайно, без Клоппа. Коефіцієнт на Ліверпуль у грі з "вілланами" – 7.5!

Фрайбург – Баварія

18 грудня, 21:30. Фрайбург, Шварцвальдштадіон

Пряма трансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Баварія та Фрайбург у турнірній таблиці йдуть поруч – їх розділяють лише 2 очки. Такий факт після 15 турів Бундесліги звучить дуже дивно. Крістіан Штрайх у цьому сезоні творить справжні дива, втримуючи "бразильців з Брайсгау" серед лідерів до зимової перерви. Фрайбург обігрував РБ Лейпциг, Вольфсбург і Айнтрахт, відбирав очки у Дормунда та Леверкузена. Для Ніко Ковача виїзд до цього суперника спричинив би великі труднощі, але на чолі Баварії вже не Ніко Ковач. А фаворит матчу очевидний.

Букмекери Marathon Bet на перемогу Баварії пропонують мізерний коефіцієнт 1.24 (при 12 на Фрайбург). Здавалося б, дивні котування – мюнхенці виграли лише один з трьох останніх матчів Бундесліги. Однак після зміни наставника "ротен" виглядають краще за опонентів у кожному поєдинку. У поразках від Байєра і Борусії М можна говорити про невезіння та 2 проблеми: слабку реалізацію і провали в обороні. У розгромі Вердера ці проблеми розв'язалися заміною Боатенга та феєричною грою Коутінью (хет-трик і 2 асисти). Гансі Флік їде до Фрайбурга за 3 очками та закріпленням своїх позицій – його можуть залишити на посаді головного тренера до літа.

Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сіті

18 грудня, 21:45. Оксфорд, Кассам

Трансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Українці продовжують чекати повернення Зінченка в стартовий склад Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола поступово вводить Олександра в тонус після травми, випускаючи його на декілька хвилин проти загребського Динамо та Арсенала. До того ж на різні позиції – і на звичний вже лівий фланг оборони, і в півзахист. Поєдинок в Кубку ліги проти представника третього дивізіону – відмінна можливість для тренерів Сіті дати ігровий час молоді та тим, хто набирає форму. Зінченко серед них. У центрі поля на нього було б особливо цікаво подивитися.

У Зінченка повинні бути приємні спогади про Оксфорд Юнайтед. Минулого сезону перший матч за Манчестер Сіті він провів якраз проти цієї команди. Вийшов на позиції лівого латераля в експериментальній схемі з трьома центрбеками та чудово себе зарекомендував, долучившись до розгрому. Гвардіола відразу випустив Олександра ще й в АПЛ, потім у Лізі чемпіонів, а до весни зробив з нього основного крайнього захисника. Настав час Зінченку вдруге прорватися в старт "містян" і почати можна знову з Оксфорда. Дублерам Сіті є що доводити – перемога гостей з форою -2,5 за 1.88 у Marathon Bet виглядає перспективно.

Манчестер Сіті одним гравцем довів безнадійність Арсенала, Зінченко повернувся та отримав подарунок від Гвардіоли

Сампдорія – Ювентус

18 грудня, 19:55. Генуя, Луїджі Ферраріс

Пряма трансляція на OLL TV, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ювентус на вихідних відіграв відставання від Інтера – тепер на вершині Серії А двовладдя. Зустріч з Сампдорією не повинна стати проблемою для "старої синьйори". Перемогою в генуезському дербі Клаудіо Раньєрі встановив унікальне досягнення і витягнув свою команду із зони вильоту, але вона все одно надто слабка, щоб зупинити чемпіона.

Два попередні виїзди в гості до Сампдорії завершилися для Ювентуса поразками. Мауріціо Саррі має хороший шанс виправити ситуацію, а букмекери заманюють поставити на "б'янконері" – перемога Юве оцінюється в 1.55 на Marathon Bet.

blog_ava
Шалений камбек Лаціо у відеоогляді матчу туру Серії А проти Кальярі
00:45
513
Теги
Головне Світ Ювентус Ювентус Ліверпуль Ліверпуль РБ Лейпциг РБ Лейпциг Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед Клубний чемпіонат світу Олександр Зінченко Олександр Зінченко Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Сіті Манчестер Сіті Монтеррей Монтеррей Німеччина Статті Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
4
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук