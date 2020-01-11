Форвард, якого хоче Динамо, визначився з майбутнім клубом

Потенційний новачок Динамо Андраж Шпорар воліє продовжити кар’єру у чемпіонаті Португалії.

Словенський нападник словацького клубу Слован Андраж Шпорар, якого у своїх рядах прагне бачити київське Динамо, хотів би перейти у Спортінг, повідомляє видання Abola.pt. 25-річний футболіст дав зрозуміти своїм агентам, що вважає за краще спробувати свої сили у лісабонському клубі.

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До слова, Спортінг є одним з багатьох у черзі, яка вишикувалась за форвардом. Сам Шпорар хотів би заробляти у своїй новій команді не менше 1 млн євро, а його поточний клуб править за гравця близько 8 млн євро.

Нагадаємо, Андраж перейшов у Слован у січні 2018 р. зі швейцарського Базеля за 600 тис євро. У поточному сезоні він провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 20-ма голами і віддав 5 результативних передач.

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