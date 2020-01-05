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Слован знайшов заміну для своєї зірки, якого пов'язують з переходом в Динамо

17:07 345 Читать на русском
Слован знайшов заміну для своєї зірки, якого пов'язують з переходом в Динамо
Андраж Шпорар / Сайт Слована

Братиславський Слован хоче заздалегідь підготуватися до імовірного відходу нападника Андража Шпорара.

Словацький клуб практично домовився щодо переходу нападника Алена Ожболта з Локомотива Пловдів, інформує Scottish Sun.

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Шпорар вже провів переговори із Селтіком, однак 25-річний словенець має інші варіанти з працевлаштуванням. Зокрема, раніше з'являлась інформація про інтерес до бомбардира Слована з боку Брістоль Сіті та київського Динамо. Якщо лідер чемпіонату Словаччини здійснить трансфер Ожболта у найближчі дні, то і ситуація зі Шпораром вирішиться значно швидше.

Нагадаємо, Слован хоче отримати за свого найкращого бомбардира близько 7-8 млн євро.

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