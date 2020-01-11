Форвард, которого хочет Динамо определился с будущим клубом

Потенциальный новичок Динамо Андраж Шпорар предпочитает продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Словенский нападающий словацкого клуба Слован Андраж Шпорар, которого в своих рядах хочет видеть киевское Динамо, хотел бы перейти в Спортинг, сообщает издание Abola.pt. 25-летний футболист дал понять своим агентам, что предпочитает попробовать свои силы в лиссабонском клубе.

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К слову, Спортинг является одним из многих в очереди, которая выстроилась за форвардом. Сам Шпорар хотел бы зарабатывать в своей новой команде не менее 1 млн евро, а его текущий клуб просит за игрока около 8 млн евро.

Напомним, Андраж перешел в Слован в январе 2018 года из швейцарского Базеля за 600 тыс евро. В текущем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20-ю голами и отдал 5 результативных передач.

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