Напередодні Маккабі в рамках 2-го туру Ліги Європи розписав безгольову нічию з Панатінаїкосом (0:0). У старті ізраїльтян вийшов колишній українець Ерік Шуранов, однак наприкінці тайму він зазнав ушкодження і у перерві був замінений.

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За повідомленням прес-служби Маккабі, 21-річний нападник сьогодні вранці пройшов МРТ, яке виявило у нього розрив двох зв'язок лівого коліна. На футболіста чекає операція та довга реабілітація. За прогнозами лікарів, сезон для нього вже завершений.

Як зазначає Sport5.co, представники УЄФА не дозволяли у перерві матчу транспортувати гравця у лікарню (хоча той буквально кричав від болю), поки він не здасть допінг-тест.

Нагадаємо, Шуранов подавав великі надії у Нюрнберзі, і навіть ухвалив рішення грати на міжнародному рівні під німецьким прапором (після виступів за юніорські збірні України). Однак влітку він несподівано перейшов у Маккабі з Хайфи за 1 млн євро плюс перестав отримувати запрошення з молодіжної збірної Німеччини (востаннє він викликався у Бундестім у березні 2022 року).

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