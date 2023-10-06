В рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи 2023/23 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Група Е: мерсисайдський Мак Аллістер переміг брата, фіаско ЛАСКа не завадило Таловєрову стати найкращим

Ліверпуль у рідних стінах приймав Уніон Сент-Жилуаз. Зустріч була примітна фактом протистояння братів Мак Аллістерів – Алексіса й Кевіна. Центрхав мерсисайдців вийшов на поле в другому таймі, замінивши Ендо, а центрбек бельгійців провів на полі 85 хвилин. Перед матчем режисери спіймали аргентинців за розпиттям мате на Енфілді.

Ліверпуль прогнозовано домінував у зустрічі, завдавши втричі більше ударів і маючи вдвічи вищий показник очікуваних голів. Господарі мали відкривати рахунок вже на 10-й хвилині після потужного удару від Гравенберха – Нуньєс зіграв на добиванні, але лайнсмен помітив офсайд. Втім, той же Гравенберх на 44-й таки вивів "червоних" уперед, скориставшись помилкою голкіпера при взятті пострілу Трента.

Нідерландець забив дебютний гол за Ліверпуль. Уніон після цього мав кілька нагод зрівняти рахунок, однак команда ними не скористалась. До середини другого тайму Ліверпуль заспокоївся й продовжив домінувати – зрештою, у компенсований час Жота добив гостей. Підопічні Юргена Клоппа перемогли з рахунком 2:0 і зберегли лідерство у групі Е.

ЛАСК зазнав другої поразки у групі Е. Фіаско з Ліверпулем не здивувало, однак протистояння з Тулузою мало стратегічну важливість – і виїзний матч австрійці провалили, не зумівши відігратись з 0:1. Єдиний гол на 36-й хвилині забив Суасо.

Для наших фанів поєдинок мав значення у контексті виступу Таловєрова. Вини Максима в пропущеному м'ячі не було, та і загалом наш центрбек провів досить потужний матч. Він переміг у трьох єдиноборствах з чотирьох, став лідером за виносами (6 штук) і перехопленнями (3), а також виконав два вдалих відбирання з двох спроб.

Крім того, Таловєров віддав 67 пасів (точність 88%). 9 передач йшли з просуванням (5 точних). Портал Sofascore поставив Максиму найвищу оцінку в складі ЛАСКа. Тулузу ж можна привітати – команда набрала 4 очки й вийшла на друге місце в групі Е.

Група F: Вільяреал знову провів невиразний матч, але переміг, кривдник Дніпро-1 захопив лідерство

"Жовта субмарина" після несподіваної поразки від Панатінаїкоса реабілітувалась, здолавши міцний Ренн. Щоправда, це був справжній відскок – французи провели вдвічі більше ударів (15 проти 7), награвши на 2 очікуваних голи проти 0,36 у іспанців. Доволі типова картина для нинішнього Вільяреала.

І все одно команда Пачети здобула мінімальну перемогу. Героєм левантійців став Сьорлот, який забив гол на 36-й хвилині. Ренн міг врятуватись від поразки у компенсований час, однак Тер'є не зміг реалізувати пенальті. У підсумку, Вільяреал порівнявся з бретонцями за очками й вирвався на друге місце.

Найменш цікавий матч провели у Хайфі, де один з численних ізраїлських Маккабі приймав Панатінаїкос. Сенсаційні греки були фаворитами, однак господарі виглядали на порядок активніше й гостріше. Тим не менш, свої моменти вони не реалізували.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Вона влаштовує афінян – кривдник Дніпро-1 зберіг лідерство у групі. Маккабі ж набирає перше очко й замикає квартет.

Ліга Європи: Рома розгромила Серветт, Славія витерла ноги об Шериф з Ковалем, Байєр вистояв з Мольде