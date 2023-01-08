Нападник СК Дніпро-1 Марк Гуаль, який виступає за польську Яґеллонію на правах оренди, має намір змінити клубну прописку в Європі.

Яґеллонія наразі виїхала до Туреччини на зимові збори, взявши з собою іспанського нападника. Втім, Гуаль планує покинути клуб, повідомляє przegladsportowy.

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Зазначається, що головним претендентом на екс-форварда Реала є португальська Візела. Якщо перехід відбудеться, то, скоріше за все, це буде повноцінний трансфер. Яґеллонія ж не зацікавлена відпускати одного зі своїх найрезультативніших гравців.

Додамо, що Гуаль в поточному сезоні провів 18 поєдинків, записавши до свого активу 8 голів та 3 асисти.

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