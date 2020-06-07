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Форвард Шахтаря – про матч з Десною: Відчув метелики в животі, навіть трохи перелякався

09:38 343 Читать на русском
Форвард Шахтаря – про матч з Десною: Відчув метелики в животі, навіть трохи перелякався
Фернандо Педро / ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Фернандо Педро не приховував емоцій після перемоги над Десною (3:2) у 25-му турі УПЛ. Саме бразилець став автором першого гола в матчі.

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Пилип Будківський 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Пилип Будківський

Нагадаємо, після перемоги "гірників" над Десною команда Луїша Каштру перебуває за крок від достокового чемпіонства. Для цього Шахтарю потрібно виграти ще 2 матчі.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

"Я дуже щасливий від того, як команда сьогодні себе показала. Дуже радий, що повернувся до стартового складу після тривалої паузи. Величезна радість і велике щастя з цього приводу.

"Після карантину я дуже наполегливо працював. Я повернувся більш сконцентрованим після періоду в Португалії (невдала оренда у Спортінг – прим.). Завжди працював, щоб ставати кращим. Навіть під час паузи я працював щодня, повністю віддавався тренуванням по відеозв'язку. Коли дізнався, що буду грати в старті, відчув метелики в животі. Навіть трохи перелякався. Зрозумів, що це час, щоб показати себе, щоб в майбутньому ігрової практики було ще більше.

Дві перемоги забезпечать нам чемпіонство, тому сконцентровані на цьому. На кожен матч налаштовуємося, як на останній. Хочемо стати чемпіонами якомога швидше", – розповів Фернандо Педро в ефірі Youtube-каналу Шахтаря.

Наступний поєдинок підопічні Луїша Каштру проведуть 13 червня проти Колоса.

Шахтар – Десна: "гірники" – найсильніші в Україні, провал резервістів Каштру, успіх Фернандо і новий кандидат у збірну

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