Форвард Шахтаря – про матч з Десною: Відчув метелики в животі, навіть трохи перелякався

Нападник Шахтаря Фернандо Педро не приховував емоцій після перемоги над Десною (3:2) у 25-му турі УПЛ. Саме бразилець став автором першого гола в матчі.

Нагадаємо, після перемоги "гірників" над Десною команда Луїша Каштру перебуває за крок від достокового чемпіонства. Для цього Шахтарю потрібно виграти ще 2 матчі.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

"Я дуже щасливий від того, як команда сьогодні себе показала. Дуже радий, що повернувся до стартового складу після тривалої паузи. Величезна радість і велике щастя з цього приводу.

"Після карантину я дуже наполегливо працював. Я повернувся більш сконцентрованим після періоду в Португалії (невдала оренда у Спортінг – прим.). Завжди працював, щоб ставати кращим. Навіть під час паузи я працював щодня, повністю віддавався тренуванням по відеозв'язку. Коли дізнався, що буду грати в старті, відчув метелики в животі. Навіть трохи перелякався. Зрозумів, що це час, щоб показати себе, щоб в майбутньому ігрової практики було ще більше.

Дві перемоги забезпечать нам чемпіонство, тому сконцентровані на цьому. На кожен матч налаштовуємося, як на останній. Хочемо стати чемпіонами якомога швидше", – розповів Фернандо Педро в ефірі Youtube-каналу Шахтаря.

Наступний поєдинок підопічні Луїша Каштру проведуть 13 червня проти Колоса.

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