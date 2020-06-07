toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Форвард Шахтера – о матче с Десной: Почувствовались бабочки в животе, даже немного испугался

09:38 101 Читати українською
Форвард Шахтера – о матче с Десной: Почувствовались бабочки в животе, даже немного испугался
Фернандо Педро / ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Фернандо Педро не скрывал эмоций после победы над Десной (3:2) в 25-м туре УПЛ. Именно бразилец стал автором первого гола в матче.

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Филипп Будковский 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Филипп Будковский

Напомним, после победы "горняков" над Десной команда Луиша Каштру находится в шаге от достокового чемпионства. Для этого Шахтеру нужно выиграть еще 2 матча.

Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча

"Я очень счастлив, как команда сегодня себя показала. Очень рад, что вернулся в стартовый состав после длительной паузы. Огромное радость и большое счастье по этому поводу.

"После карантина я очень упорно работал. Я вернулся более сконцентрированным после периода в Португалии (неудачная аренда в Спортинг – прим.). Всегда работал, чтобы становиться лучше. Даже во время паузы я работал каждый день, полностью отдавался тренировкам по видеосвязи. Когда узнал, что буду играть в старте, почувствовались бабочки в животе. Даже немного испугался. Понял, что это время, чтобы показать себя, чтобы в будущем игровой практики было еще больше.

Две победы обеспечат нам чемпионство, поэтому сконцентрированы на этом. На каждый матч настраиваемся, как на последний. Хотим стать чемпионами как можно скорее", – рассказал Фернандо Педро в эфире Youtube-канала Шахтера.

Следующий поединок подопечные Луиша Каштру проведут 13 июня против Колоса.

Шахтер – Десна: "горняки" – сильнейшие в Украине, провал резервистов Каштру, успех Фернандо и новый кандидат в сборную

blog_ava
Жена Вукоевича спровоцировала скандал, чтобы забрать половину имущества – откровенное признание экс-динамовца
10:05
185
Теги
Шахтер Шахтер Педро Фернандо Педро Фернандо Шахтер - Десна
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
34
мин
Динамо Киев
17:00
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук