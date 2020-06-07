Форвард Шахтера – о матче с Десной: Почувствовались бабочки в животе, даже немного испугался

Нападающий Шахтера Фернандо Педро не скрывал эмоций после победы над Десной (3:2) в 25-м туре УПЛ. Именно бразилец стал автором первого гола в матче.

Напомним, после победы "горняков" над Десной команда Луиша Каштру находится в шаге от достокового чемпионства. Для этого Шахтеру нужно выиграть еще 2 матча.

Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча

"Я очень счастлив, как команда сегодня себя показала. Очень рад, что вернулся в стартовый состав после длительной паузы. Огромное радость и большое счастье по этому поводу.

"После карантина я очень упорно работал. Я вернулся более сконцентрированным после периода в Португалии (неудачная аренда в Спортинг – прим.). Всегда работал, чтобы становиться лучше. Даже во время паузы я работал каждый день, полностью отдавался тренировкам по видеосвязи. Когда узнал, что буду играть в старте, почувствовались бабочки в животе. Даже немного испугался. Понял, что это время, чтобы показать себя, чтобы в будущем игровой практики было еще больше.

Две победы обеспечат нам чемпионство, поэтому сконцентрированы на этом. На каждый матч настраиваемся, как на последний. Хотим стать чемпионами как можно скорее", – рассказал Фернандо Педро в эфире Youtube-канала Шахтера.

Следующий поединок подопечные Луиша Каштру проведут 13 июня против Колоса.

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