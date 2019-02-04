Форвард Реала Маріано зганьбився, виконуючи фінт у матчі з Алавесом – фейл дня

Нападник Реала Маріано Діас ледь не травмував сам себе, невдало виконавши фінт.

У поєдинку 22-го туру Прімери Реал – Алавес (3:0) нападник господарів Маріано Діас став одночасно головним героєм та невдахою матчу.

Справа в тому, що за 15 проведених на полі хвилин Маріано встиг відзначився голом і хотів ще додати до цього ефектний фінт, але щось пішло не так. Це варто просто побачити.

В поточному сезоні Ла Ліги 25-річний нападник провів 6 матчів та відзначився одним м'ячем.