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Форвард Реала Мариано опозорился, исполняя финт в матче с Алавесом – фейл дня

12:28 213 Читати українською
Форвард Реала Мариано опозорился, исполняя финт в матче с Алавесом – фейл дня
Мариано Диас / Фото ФК Реал

Нападающий Реала Мариано Диас едва не травмировал сам себя, неудачно исполнив финт.

В поединке 22-го тура Примеры Реал – Алавес (3:0) нападающий хозяев Мариано Диас стал одновременно главным героем и неудачником матча.

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Дело в том, что за 15 проведенных на поле минут Мариано успел отметился голом и хотел еще добавить к этому эффектный финт, но что-то пошло не так. Это стоит просто увидеть.

В текущем сезоне Ла Лиги 25-летний нападающий провел 6 матчей и отметился одним мячом.

Испания22 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Алавес: Воскресенье 03 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
3 : 0
Алавес
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