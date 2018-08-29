Форвард Реал Сосьєдада Агірретче завершив кар'єру в 31 рік

Нападник Реал Сосьєдада Іманол Агірретче вирішив завершити кар'єру через травми.

Протягом кар'єри Агірретче часто супроводжували травми, що і змусило форварда завершити кар'єру в такому ранньому віці, повідомляє офіційний сайт Реал Сосьєдада.

Тео Ернандес перейшов у Реал Сосьєдад

Іманол всю кар'єру провів у Сосьєдаді, за який забив 56 голів в 179 матчах Прімери і 14 голів в 66 матчах Сегунди.

У 2015 нападник отримав важку травму, після якої зміг повернутись на поле, але набрати минулі кондиції Агірретче не вдалось, тому гравець вирішив завершити кар'єру в 31 рік.

Життя Мессі без Роналду, Зінченко як можлива частина лігочемпіонівської мрії: топ-5 головних запитань Прімери 2018/19