Форвард Реал Сосьєдада Агірретче завершив кар'єру в 31 рік

Ліга чемпіонів — 15:16 27
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Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал Хацкевича
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"Навіщо Динамо виходити в ЛЧ? Щоб там ганьбитися?" Легендарний "динамівець" пояснив, чому рівень киян – ЛЄЛіга чемпіонів — 15:00 2335
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В ФФУ підтвердили виклик у збірну України СелезньоваЗбірна України — 14:07 261
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Трансфер екс-форварда Мілана Ньянга в Динамо на межі зривуУкраїна — 13:06 960
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Динамо потрапить у перший кошик під час жеребкування Ліги ЄвропиЛіга Європи — 12:12 1972
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