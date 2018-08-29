Форвард Реал Сосьедада Агирретче завершил карьеру в 31 год

Нападающий Реал Сосьедада Иманол Агирретче решил завершить карьеру из-за травмы.

В течение карьеры Агирретче часто сопровождали травмы, что и заставило форварда завершить карьеру в столь раннем возрасте, сообщает официальный сайт Реал Сосьедада.

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Иманол всю карьеру провел в Сосьедаде, за который забил 56 голов в 179 матчах Примеры и 14 голов в 66 матчах Сегунды.

В 2015 нападающий получил тяжелую травму, после которой смог вернуться на поле, но набрать былые кондиции Агирретче не удалось, поэтому игрок решил завершить карьеру в 31 год.

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