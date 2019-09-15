Форвард ПСВ відзначився пента-триком та записав своє ім'я в історію нідерландського клубу

Нападник ПСВ Доніелл Мален допоміг своїй команді знищити Вітесс російського наставника Леоніда Слуцького у матчі 5-го туру чемпіонату Нідерландів.

20-річний форвард фактично самостійно вирішив результат поєдинку, забивши всі п'ять голів своєї команди, завдяки чому ПСВ піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці (13 очок в 5 матчах).

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До слова, Доніелл всього 3-й гравець в історії ПСВ, якому вдалося відзначитися пента-триком в Ередивізі. Раніше це робили Берт Тьоніссен (1964 рік) та Коен Діллен (159).

Сам Мален у нинішньому сезоні забив уже 6 голів у чемпіонаті Нідерландів та очолює список найкращих бомбардирів першості.