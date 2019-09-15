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Форвард ПСВ отличился пента-триком и записал свое имя в историю нидерландского клуба

18:38 109 Читати українською
Форвард ПСВ отличился пента-триком и записал свое имя в историю нидерландского клуба
Дониэлл Мален / фото: ПСВ

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален помог своей команде уничтожить Витесс российского наставника Леонида Слуцкого в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов.

20-летний форвард фактически самостоятельно решил исход поединка, забив все пять голов своей команды, благодаря чему ПСВ поднялся на вторую строчку в турнирной таблице (13 очков в 5 матчах).

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К слову, Дониэлл всего 3-й игрок в истории ПСВ, которому удалось отличиться пента-триком в Эредивизи. Раньше это делали Берт Тёниссен (1964 год) и Коэн Диллен (159).

Сам Мален в нынешнем сезоне забил уже 6 голов в чемпионате Нидерландов и возглавляет список лучших бомбардиров первенства.

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