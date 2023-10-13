Збірні Італії різних вікових груп поставили собі завдання потрапити у скандальну хроніку.

Поки національна збірна "переварювала" історію зі ставками, у італійській молодіжці стався свій курйоз.

Двох гравців збірної Італії виключено зі складу і відправлено додому

Форвард Марко Насті і захисник Маттео Руджері побилися на тренуванні, інформує ANSA. Для другого все завершилося переломом носа. Обидва вже покинули розташування збірної Італії U-21 – Руджері буде заліковувати травму в клубі, а Насті виключили за рішенням тренера. Вибачення не допомогли.

Додамо, що форвард-грубіян належить Мілану, але зараз виступає за Барі на правах оренди. Руджері є основним захисником Аталанти.

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