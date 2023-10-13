Сборные Италии разных возрастов поставили себе задачу попасть в скандальную хронику.

Пока национальная сборная "переваривала" историю со ставками, в итальянской молодежке произошел свой курьез.

Двое игроков сборной Италии исключены из состава и отправлены домой

Форвард Марко Насти и защитник Маттео Руджери подрались на тренировке, сообщает ANSA. Для второго все завершилось переломом носа. Оба уже покинули расположение сборной Италии U-21 – Руджери будет залечивать травму в клубе, а Насти исключили по решению тренера. Извинения не помогли.

Добавим, что форвард-грубиян принадлежит Милану, но сейчас выступает за Бари на правах аренды. Руджери являются основным защитником Аталанты.

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