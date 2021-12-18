Форвард Львова пропустить зимові збори через важку травму, – ЗМІ
15:34 - Читать на русском
Нападник Львова Назарій Нич очікує на тривале відновлення від травми плеча.
Львів вирушить на зимові збори 16 січня в Туреччину, де планує провести одразу 8 спарингів, повідомляє meta-ratings.
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Зазначається, що разом з командою не зможе вилетіти нападник Назарій Нич. Гравець зазнав пошкодження плечового суглобу та вже переніс операцію 13 грудня. На відновлення піде два місяці і є надія, що до початку весняної частини сезону форвард має повернутись.
Додамо, що Нич провів 20 матчів за Львів у поточному сезоні, у яких забив 1 гол.
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