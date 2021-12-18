Львов отправится на зимние сборы 16 января в Турцию, где планирует провести сразу 8 спаррингов, сообщает meta-ratings.

Львов официально распрощался с двумя игроками

Отмечается, что вместе с командой не сможет вылететь нападающий Назарий Ныч. Игрок получил повреждение плечевого сустава и уже перенес операцию 13 декабря. На восстановление уйдет два месяца, и есть надежда, что к началу весенней части сезона форвард должен вернуться.

Добавим, что Ныч провел 20 матчей за Львов в текущем сезоне, в которых забил 1 гол.

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