Форвард Львова пропустит зимние сборы из-за тяжелой травмы, – СМИ
15:37 - Читати українською
Нападающий Львова Назарий Ныч ожидает длительное восстановление от травмы плеча.
Львов отправится на зимние сборы 16 января в Турцию, где планирует провести сразу 8 спаррингов, сообщает meta-ratings.
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Отмечается, что вместе с командой не сможет вылететь нападающий Назарий Ныч. Игрок получил повреждение плечевого сустава и уже перенес операцию 13 декабря. На восстановление уйдет два месяца, и есть надежда, что к началу весенней части сезона форвард должен вернуться.
Добавим, что Ныч провел 20 матчей за Львов в текущем сезоне, в которых забил 1 гол.
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