Нападник Колоса Дієго Сантос віднині виступатиме у азербайджанській першості. 24-річного гравця до кінця сезону орендував Сумгаїт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Якщо форвард добре зарекомендує себе, то за умовами контракту зможе продовжити співпрацю з азербайджанцями.

Нагадаємо, Сантос перебрався у Колос влітку 2021 року з Вітебська за 120 тисяч євро. Після початку повномасштабної війни в Україні перейшов у польську Ягеллонію. Влітку минулого року вирушив до Залаегерсега, який мав опцію на викуп контракту футболіста. За угорців він зіграв лише 5 матчів, результативними діями не відзначався.

До слова, угода Дієго Сантоса з Колосом чинна до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.

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