Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк розповів про плани клубу на зиму 2023 року.

"31-го січня ми плануємо виїзд на збір до Туреччини. Ми базуватимемося у Белеку до 24 лютого. У Туреччині хочемо провести сім товариських матчів.

Колос попрощався з двома гравцями

Деякі спаринг-партнери вже відомі: Блау-Вайсс Лінц (Австрія), Самгуралі (Грузія), Лієпая та ФК Рига (Латвія), Атирау (Казахстан)", – поділився Вишняк в інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Колос завершив перше коло УПЛ на шостому місці, набравши 20 очок після 15 зіграних матчів.

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