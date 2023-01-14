Нападник Малаги Фран Соль, права на якого все ще належать київському Динамо, отримав варіант з переходом в інший клуб.

Іспанські клуби проявляють інтерес до нападника Малаги. Сарагоса і Альмерія роздумують над підписанням Франа Соля, виступами якого "анчоуси" розчаровані.

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Оренда форварда розрахована до кінця сезону, але може бути перервана достроково, бо іспанець не має стабільного місця у складі та не вражає результативністю. Мова про повернення в Динамо не йде – Соль може дограти кампанію 2022/23 в іншому клубі на батьківщині, повідомляє Estadio Deportivo.

Фран Соль перебрався в Динамо у 2019-му з нідерландського Віллем II за 3,5 млн євро. Невдовзі після переходу іспанець отримав травму, після чого почав їздити по орендах – Тенеріфе, Ейбар і Малага. За "анчоусів" 30-річний нападник зіграв 18 матчів, забив 2 голи. Контракт Соля з Динамо розрахований до кінця 2023 року.

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