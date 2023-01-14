Напередодні стало відомо, що 25-річний вінгер не з'явився на медогляд у Києві та перебуває за межами України. Як з'ясувалося, це було пов'язано з переходом в інший клуб.

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Віктор Циганков перебуває в іспанській Жироні. Гравець вже пройшов медогляд та підписав контракт на 4 роки. Про це офіційно оголосять у понеділок, 16 січня, повідомив Роман Бебех у своєму Telegram-каналі Бомбардир.

Щоправда, угода набере чинності влітку. Залишок сезону 2022/23 Циганков дограє в Динамо, після чого перейде в новий клуб на правах вільного агента. Нещодавно повідомлялося, що гравець покине Київ ще в поточне трансферне вікно, щоб "біло-сині" заробили бодай якісь гроші.

Жирона посідає 12 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 18 очок у 16-ти турах. Іспанський клуб цікавився динамівцем ще влітку, але тоді Ігор Суркіс назвав пропозицію "принизливою".

Циганков виступає за першу команду Динамо з 2016 року (236 матчів, 94 голи, 64 асисти). Ігор Суркіс неодноразово намагався переконати Віктора підписати новий контракт з клубом, але зазнав невдачі.

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