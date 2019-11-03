Фортуна на власному полі впевнено здолала Кельн: 10-й тур Бундесліги, неділя

У неділю 10-й тур чемпіонату Німеччини завершувало два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 10-й тур

Фортуна – Кельн – 2:0

Голи: Хеннінгс, 38 (пен.), Томмі, 61

Аугсбург – Шальке – матч розпочнеться о 19:00

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Представники підвалин турнірної таблиці – Фортуна та Кельн – зустрічались у Дюссельдорфі. Обидві команди лише одного разу святкували перемогу у цьому сезоні, тому кожен набраний пункт був для них на вагу золота.

Вже на 12-й хвилині Кельн міг виходити вперед: Сімон Теродде отримав навісну передачу з флангу та пробив з району одинадцятиметрової позначки – м’яч пролетів повз ворота, ледь не торкнувшись лівої стійки. В середині тайму не поталанило господарям – сфера, після удару головою Роуена Хеннінгса, влучила у праву стійку. А на 39-й хвилині господарі здобули право на одинадцятиметровий і Хеннінгс впевнено переграв голікіпера "з точки".

По перерві господарі рахунок подвоїли: на 61-й хвилині Ерік Томмі отримав чудову передачу від Каана Айхана і, вийшовши віч-на-віч, легко переграв голкіпера. Під кінець матчу дюссельдорфці могли забити втретє, однак після добротного удару Хеннінгса м’яч просвистів повз ліву стійку.

Перемога принесла Фортуні 10 очок і тринадцяту сходинку, Кельн з 7-ма пунктами – передостанній.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ