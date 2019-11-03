Фортуна на своем поле уверенно одолела Кельн: 10-й тур Бундеслиги, воскресенье

В воскресенье 10-й тур чемпионата Германии завершали два поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 10-й тур

Фортуна – Кельн – 2:0

Голы: Хеннингс, 38 (пен.), Томми, 61

Аугсбург – Шальке – матч начнется в 19:00

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Представители низов турнирной таблицы – Фортуна и Кельн – встречались в Дюссельдорфе. Обе команды лишь однажды праздновали победу в этом сезоне, поэтому каждый набранный пункт был для них на вес золота.

Уже на 12-й минуте Кельн мог выходить вперед: Симон Теродде получил навесную передачу с фланга и пробил из района одиннадцатиметровой отметки – мяч пролетел мимо ворот, едва не коснувшись левой стойки. В середине тайма не повезло хозяевам – сфера, после удара головой Роуэна Хеннингса, попала в правую стойку. А на 39-й минуте хозяева получили право на одиннадцатиметровый и Хеннингс уверенно переиграл голикипера "с точки".

После перерыва хозяева счет удвоили: на 61-й минуте Эрик Томми получил прекрасную передачу от Каана Айхана и, выйдя один на один, легко переиграл голкипера. Под конец матча дюссельдорфцы могли забить і третий мяч, но после добротного удара Хеннингса мяч просвистел мимо левой стойки.

Победа принесла Фортуне 10 очков и тринадцатую строчку, Кельн с 7-ю пунктами – предпоследний.

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