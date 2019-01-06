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Фортуна хоче підписати Факундо Феррейру та трансферну ціль Динамо і Шахтаря

09:10 311 Читать на русском
Фортуна хоче підписати Факундо Феррейру та трансферну ціль Динамо і Шахтаря
Факундо Феррейра / фото: ФК Бенфіка

Екс-нападник Шахтаря Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в Німеччині. У послугах аргентинця зацікавлена Фортуна із Дюссельдорфа.

Німецька Фортуна налаштована підсилитись екс-нападником Шахтаря Факундо Феррейрою. Також у послугах форварда Бенфіки зацікавлена Ніцца, яка бачить у Феррейрі заміну Маріо Балотеллі, повідомляє Gianluca Di Marzio.

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Феррейру називають пріоритетним варіантом для Фортуни, яка завершила перше коло Бундесліги на 14 позиції. Крім того, клуб із Дюссельдорфа також планує підписати захисника Діжона Уссаму Хаддаді, яким раніше цікавились Шахтар та Динамо. Повідомляється, що трансфер захисника збірної Тунісу практично завершений.

Нагадаємо, Феррейра приєднався до Бенфіки влітку 2018 року на правах вільного агента, проте забив лише 1 гол у 6 матчах. 27-річний аргентинець востаннє виходив на поле ще у серпні (в рамках чемпіонату).

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