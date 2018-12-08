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Шахтар позмагається з Динамо за захисника збірної Тунісу Хаддаді

11:24 482 Читать на русском
Шахтар позмагається з Динамо за захисника збірної Тунісу Хаддаді
Уссама Хаддаді / Фото AP

Протистояння між Шахтарем і Динамо відбувається не лише на футбольних полях, а і на трансферному ринку.

Керівництво донецького Шахтаря вирішило втрутитись у боротьбу за захисника французького Діжона Уссаму Хаддаді, повідомляє dynamomania.

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Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що київське Динамо вже розпочало переговори з 26-річним оборонцем.

Повідомляється, що у трансфері гравця збірної Тунісу також зацікавлені Фіорентина та Удінезе.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Хаддаді провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

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