Селезньов підпише контракт з Малагою на 2,5 року, – ЗМІ

Сьогодні Євген Селезньов повинен офіційно стати гравцем Малаги. При цьому контракт українця буде розрахований на довший термін, ніж повідомлялось раніше.

Нападник Акхісара Євген Селезньов вчора прибув до Іспанії, а сьогодні пройде медогляд та підпише контракт з Малагою. Цікаво, що 33-річний нападник отримає доволі пристойний контракт – угода буде розрахована на 2,5 року, повідомляє Sport Arena.

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Раніше повідомлялось, що Селезньов виступатиме за Малагу на правах оренди до кінця поточного сезону. Нагадаємо, український форвард покине Акхісар через конфлікт з головним тренером. У складі турецького клубу Селезньов провів один рік та виграв Кубок та Суперкубок країни.

Після 19 турів Малага посідає 3 місце в Сегунді, відстаючи від лідера Гранади на 3 очки. При цьому майбутня команда Селезньова має гру в запасі.

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