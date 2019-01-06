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Селезньов підпише контракт з Малагою на 2,5 року, – ЗМІ

08:24 99 Читать на русском
Селезньов підпише контракт з Малагою на 2,5 року, – ЗМІ
Євген Селезньов / фото із соцмереж

Сьогодні Євген Селезньов повинен офіційно стати гравцем Малаги. При цьому контракт українця буде розрахований на довший термін, ніж повідомлялось раніше.

Нападник Акхісара Євген Селезньов вчора прибув до Іспанії, а сьогодні пройде медогляд та підпише контракт з Малагою. Цікаво, що 33-річний нападник отримає доволі пристойний контракт – угода буде розрахована на 2,5 року, повідомляє Sport Arena.

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Раніше повідомлялось, що Селезньов виступатиме за Малагу на правах оренди до кінця поточного сезону. Нагадаємо, український форвард покине Акхісар через конфлікт з головним тренером. У складі турецького клубу Селезньов провів один рік та виграв Кубок та Суперкубок країни.

Після 19 турів Малага посідає 3 місце в Сегунді, відстаючи від лідера Гранади на 3 очки. При цьому майбутня команда Селезньова має гру в запасі.

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