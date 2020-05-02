"Форсування підготовки призведе до масового травматизму": Тлумак проти ущільнення календаря у Першій лізі

Головний тренер луцької Волині Андрій Тлумак поділився думками щодо можливого відновлення сезону.

"У Барселоні кажуть, що коли карантин триватиме два місяці, то по його завершенні треба місяць, аби команда набрала ігрову форму. Я з цією думкою погоджуюся – необхідно провести щонайменше двотижневий збір, а потім ще зіграти три-чотири контрольних спаринги. Тож коли 12-го травня нам дозволять проводити повноцінні командні тренування, то, думаю, 6-го червня, можна стартувати.

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Чиновники нам пропонують грати у режимі два матчі на тиждень. Особисто я категорично проти такого ущільнення календаря, особливо у Першій лізі. Жодна команда такого не витримає. Адже Україна за своєю територією – найбільша країна в Європі. А в Першій лізі грають клуби з усіх куточків нашої держави. На виїзди вони їздять автобусом. Тож коли грати через кожні два-три дні, то виходить, що на відновлення, не кажучи вже про якийсь тренувальний процес, не залишиться часу – одразу з коліс доведеться грати не лише в гостях, а й вдома.

Уявіть собі скільки доведеться провести в дорозі, для прикладу, гравцям Миная. Та й нам не набагато менше. А коли ти форсуєш підготовку, коли матчі йдуть один за одним, то, як показує досвід, різко зростає й травматизм у гравців. Тож уже після максимум чотирьох турів у всіх команд виникнуть кадрові проблеми, а значить і рівень футболу буде ще той... А тому таки Минаю ще грати й в Кубку України", – цитує Тлумака офіційний сайт Волині.

Нагадаємо, після 19 турів Волинь посідає у турнірній таблиці Першої ліги другу сходинку і лише на 1 очко відстає від львівського Руха.

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