"Форсирование подготовки приведет к массовому травматизму": Тлумак против уплотнения календаря в Первой лиге

Главный тренер луцкой Волыни Андрей Тлумак поделился мыслями относительно возможного возобновления сезона.

"В Барселоне говорят, что когда карантин продлится два месяца, то по его завершении надо месяц, чтобы команда набрала игровую форму. Я с этим мнением согласен – необходимо провести как минимум двухнедельный сбор, а потом еще сыграть три-четыре контрольных спарринга. Поэтому если 12-го мая нам позволят проводить полноценные командные тренировки, то, думаю, 6 июня, можно стартовать.

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Чиновники нам предлагают играть в режиме два матча в неделю. Лично я категорически против такого уплотнения календаря, особенно в Первой лиге. Ни одна команда такого не выдержит. Ведь Украина по своей территории – самая большая страна в Европе. А в Первой лиге играют клубы со всех уголков нашей страны. На выезды они ездят на автобусе. Поэтому если играть через каждые два-три дня, то получается, что на восстановление, не говоря уже о каком-то тренировочном процессе, не останется времени – сразу с колес придется играть не только в гостях, но и дома.

Представьте себе сколько придется провести в дороге, например, игрокам Миная. И нам не намного меньше. А когда ты форсируешь подготовку, когда матчи идут один за другим, то, как показывает опыт, резко возрастает и травматизм у игроков. Поэтому уже после максимум четырех туров у всех команд возникнут кадровые проблемы, а значит и уровень футбола будет еще тот... А тому же Минаю еще играть и в Кубке Украины", – цитирует Тлумака официальный сайт Волыни.

Напомним, после 19 туров Волынь занимает в турнирной таблице Первой лиги второе место и лишь на 1 очко отстает от львовского Руха.

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