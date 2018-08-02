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Фопала переведений в дубль Зорі

18:10 246 Читать на русском
Фопала переведений в дубль Зорі
Давід Фопала / фото: ФК Зоря

Наставник Зорі Юрій Вернидуб перевів нападника Давіда Фопалу в молодіжну команду.

Форвард Зорі Давід Фопала підтримує форму з молодіжною командою. Таке рішення прийняв наставник Зорі Юрій Вернидуб, повідомляє сайт вболівальників Зорі.

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Причина – форма француза не відповідає вимогам тренера. 21-річний Фопала вже зіграв матч за молодіжну команду проти Олександрії.

Нагадаємо, Фопала перейшов у Зорю з Манчестер Сіті у лютому. Француз зіграв 13 матчів, у яких не забив жодного голу.

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Теги
Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Давід Фопала Давід Фопала
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