Фопала переведений в дубль Зорі

Наставник Зорі Юрій Вернидуб перевів нападника Давіда Фопалу в молодіжну команду.

Форвард Зорі Давід Фопала підтримує форму з молодіжною командою. Таке рішення прийняв наставник Зорі Юрій Вернидуб, повідомляє сайт вболівальників Зорі.

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Причина – форма француза не відповідає вимогам тренера. 21-річний Фопала вже зіграв матч за молодіжну команду проти Олександрії.

Нагадаємо, Фопала перейшов у Зорю з Манчестер Сіті у лютому. Француз зіграв 13 матчів, у яких не забив жодного голу.

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