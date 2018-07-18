Вернидуб хоче покарати трьох легіонерів Зорі за запізнення

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прагне покарати Давіда Фопалу, Сіласа та Луїса Феліпе за запізнення.

"Весь етап зборів пройшов добре. Були створені відмінні умови, хороші поля, непогані спаринги. Ми провели п'ять матчів. Три виграли, один гру програли, один завершили внічию. В цілому ж, я збором задоволений. Практично все, що планували, ми виконали.

Зоря повернулась зі збору

Старалися на цих зборах зробити так, щоб хлопці працювали повноцінно. Було добре ставлення до роботи. Як тільки починаєш щось визначати, футболісти самі бачать, хто грає більше, хто менше. Хочеться створити команду, в якій практично не буде реальних фаворитів. Щоб вони відчували конкуренцію і в будь-який момент, якщо буде потреба заміни, виходили на поле і грали не гірше тих, хто вийде в стартовому складі.

Ми намагаємося нікого не приструнювати. Всі знаходяться в рівних правах. Найважливіше, щоб на полі була ігрова дисципліна. А поза полем – культурні футболісти. Є молоді, є старші гравці. Є і футболісти середнього віку. Намагаємося створити атмосферу, при якій всім буде комфортно.

З мого боку, як головного тренера, не тільки Фаупала, але і Сілас, і Луїс Феліпе повинні бути покарані. Про це було сказано генеральному директору, а фінальне слово буде за ним. За запізнення гравці повинні бути покарані", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.