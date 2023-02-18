"Наразі дуже важкі часи. Ми не можемо відірватися від того, що відбувається в Україні. Я маю дуже сильний зв’язок з Україною. У мене там багато друзів, дружина і син українці. Нам вдалося вивезти більшість родини моєї дружини, але ми все ще пов’язані з цією трагедією. Кожен день ми намагаємося дізнатися, що там відбувається. І річ у тому, що через рік ми продовжуємо переміщати багато людей, багато дітей, які живуть у неймовірних умовах, тому що хтось вирішив вдертися в країну ні за що. Розумієте, в країну, де люди хочуть лише миру.

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Ми продовжуємо бути свідками цього геноциду з боку країни, яка не має причин вести цю війну. Це дуже важко і породжує почуття бунту, тому що ще є люди, які вже не мають дому, які вмирають. Є повністю зруйновані міста. І попри міжнародну допомогу, ми вважаємо, що того, що робиться, недостатньо. Україна захищає не просто Україну. Україна захищає демократію, захищає весь світ. Якщо ми не зупинимо це найближчим часом, це може статися в будь-якій іншій частині світу. Вбивці відчуватимуть заохочення зробити це деінде. Ми повинні припинити це негайно.

Ми з жінкою беремо участь у різних проєктах. Ми продовжуємо допомагати людям, які залишають країну та шукають притулку, зокрема в Португалії. Є так багато способів допомогти. І я вам кажу: люди були надзвичайно чуйними. Це стосується не стільки людей, а більше тих, хто керує нашими країнами, саме тут ми робимо більше. Є багато способів допомогти, просто зайдіть в інтернет, є тисячі способів допомогти постраждалим людям", – цитує Фонсеку RMC Sport.

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