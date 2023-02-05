У головного тренера Лілля Паулу Фонсеки нібито напружені відносини з очільником клубу Олів'є Летангом.

Перед поєдинком із Ренном, який "доги" виграли із рахунком 3:1, португальський фахівець на високих тонах сперечався з президентом, стверджує Foot Mercato.

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Фонсека звинуватив Летанга у втручанні в його роботу й майже повній відсутності трансферів у зимове трансферне вікно. Лілль, до слова, безкоштовно підписав лише 35-річного голкіпера Бенуа Костіля.

Після матчу 22-го туру колишнього тренера Шахтаря розпитали про конфлікт. "Якщо у нас є проблема, ми повинні вирішити її всередині клубу", – цитує Паулу L'Equipe.

Наразі Лілль йде шостим у турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 38 залікових балів. До ПСЖ 16 пунктів.

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