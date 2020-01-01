Фонсека затіяв кадрову чистку в Ромі – клуб готовий продати кількох гравців і вже визначився з можливими новачками

Головний тренер Роми Паулу Фонсека має намір серйозно оновити склад команди під час зимового трансферного вікна.

Португальський наставник назвав керівництву клубу чотирьох гравців, на яких не розраховує в майбутньому. Йдеться про захисника Жуана Жезуса, хавбеків Хав'єра Пасторе, Дієго Перотті та Дженгіза Ундера, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Найбільше римський клуб планує заробити на продажі Ундера, до якого проявляють інтерес клуби АПЛ. Якщо турецького хавбека вдасться продати, то Рома спробує придбати в Інтера Маттео Політано.

Також "джалороссі" продовжують шукати альтернативу Едіну Джеко, який у свої 33 роки змушений грати майже у всіх матчах команди через відсутність адекватної заміни. Керівництво клубу розглядає варіант з підписанням нападника СПАЛа Андреа Петаньї. 24-річний форвард в поточному розіграші Серії А забив 6 голів у 17 матчах.

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