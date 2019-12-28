Фонсека розповів, за яких умов Рома зможе поборотися за титули у поточному сезоні

Головний тренер Роми Паулу Фонсека вірить, що наступний рік стане для його команди успішнішим, ніж поточний.

"Результати команди завжди приймають рішення замість нас, тому не можу бути впевненим у своєму майбутньому. Але я дуже хочу надовго залишитися у цьому прекрасному місті. Я почуваюсь тут, як вдома.

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Рома – один із найважливіших клубів у Європі, тож я був би не проти працювати тут протягом багатьох років. Мій перший сезон в Італії поки що видається успішним. Я задоволений командою і футболом у Серії А. Це дуже складна ліга – кожен наступний матч відрізняється від попереднього.

Я – оптиміст, тому думаю, що 2020-й рік стане для клубу кращим, ніж 2019-й. Наше завдання – потрапити у четвірку команд, які гратимуть у Лізі чемпіонів. Але якщо ми підсилимо свій склад, то зможемо претендувати на титули.

В цьому сезоні у нас є можливість поборотися за перемогу в Кубку Італії та в Лізі Європи. Звісно, рівень Ліги Європи виріс, але ми будемо грати на перемогу у кожному матчі. Щодо Скудетто, то давайте бути реалістами і не очікувати від команди забагато. Це лише початок нашого спільного шляху", – цитує Фонсеку Football Italia.

Відзначимо, що наразі команда Фонсеки посідає 4 місце у Серії А, відстаючи від лідера, міланського Інтера, на 7 очок. Також Рома продовжує свої виступи у Лізі Європи – в 1/16 фіналу "вовки" зустрінуться з Гентом.

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