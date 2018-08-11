Фонсека: Я довіряю Нему, він себе чудово проявив у грі з Ворсклою

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Ворсклою (4:1).

"Хороша перемога, але в першому таймі не було потрібної інтенсивності, а вона має бути присутня абсолютно у всіх наших іграх. Ми були дуже повільною командою, нам не вистачало швидкості при виході в атаку. У перерві постаралися скорегувати цю деталь, і в результаті другий тайм вийшов зовсім іншим. Забили чотири м'ячі, хоча могли і більше. В обороні також проявили себе краще саме в другій половині зустрічі. Заслужена перемога.

Шахтар вдома розгромив Ворсклу

Той факт, що Нем сьогодні грав, – показник довіри з мого боку. Протягом зборів у нього була травма, він не брав участі ні в одному товариському матчі, але зараз відновився і вийшов. Це дуже досвідчений, креативний футболіст. Я вирішив надати йому можливість, і він прекрасно себе проявив.

Шахтар – Ворскла – 4:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу​​​​​​​

Як вам відомо, на поле можуть бути тільки 11 осіб. Сіпріано дуже молодий, йому, як і Фернандо, всього 19 років. Вони адаптуються в команді, звикають до нашого футболу. Маркіньйос – гравець на майбутнє, і він добре працює, як і всі інші новачки", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.