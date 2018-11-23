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Фонсека відзначив роботу арбітрів після матчу зі Львовом

22:20 130 Читать на русском
Фонсека відзначив роботу арбітрів після матчу зі Львовом
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека поділився враженнями після матчі з ФК Львів у 16 турі УПЛ.

"Мушу визнати, що Львів за 8 матчів на виїзді програв лише одного разу. Це відображає якість гри в обороні. Своїх гравців ні в чому звинуватити не можу. Ми домінували, але з такою глибокою організацій у суперника було складно.

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Команда грала добре, ми були динамічні, але іноді не вистачало вдалого завершення. Моя команда зробила сьогодні все. Не вистачило лише кількох фінальних рішень.

Ми не повинні опускати голову. Команда створювала моменти, але не вистачило завершення. Суперник добре оборонявся. Ми все спробували, але не вистачило удачі забити. Ні в чому не можу дорікнути своїх футболістів.

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Сьогодні суддівство було на відмінному рівні. Коли помилки є, у нас є право їх обговорити. Сьогодні можу привітати команду суддів з хорошою роботою", – сказав Фонсека в ефірі каналу "Футбол 1".

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
Львів
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