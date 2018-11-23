Шахтар – Львів – відеоогляд матчу

Іспанія — 21:10 371
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Лунін вперше виходить в основі Леганеса на матч Ла Ліги
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Зінченко в гостях у Ярмоленка, Барселона ризикує втратити лідерство – топ-5 матчів євровікенду, які треба бачитиСвіт — 21:00 1226
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Шахтар не зумів обіграти Львів на власному полі – Динамо отримало шанс скоротити відставанняУкраїна — 20:54 7216
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Два українці потрапили у символічну збірну дивізіону В Ліги націй за версією Who ScoredЛіга націй — 20:33 1176
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Серхіо Рамос двічі порушив антидопінгові норми, одного разу – в фіналі Ліги чемпіонів, – Football LeaksІспанія — 19:42 1811
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