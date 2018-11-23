Шахтар – Львів – відеоогляд матчу

Шахтар не зумів обіграти Львів у 16 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Львів.

Україна. УПЛ, 16 тур

Шахтар – Львів – 0:0

Донеччани протягом матчу володіли ініціативою та більше атакували, але й гості мали шанси відзначитися зусиллями Бруно Дуарте. У підсумку жодна з команд не відкрила рахунок у зустрічі – фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Шахтар не зумів обіграти Львів на власному полі – Динамо отримало шанс скоротити відставання

Після 16 турів Шахтар з 41 очком лідирує на вершині турнірної таблиці, випереджаючи Динамо на 9 пунктів. Львів набрав 19 балів і залишився на 8 місці.