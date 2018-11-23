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ШАХТАР - ЛЬВІВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Львів – відеоогляд матчу

21:58 87 Читать на русском
Шахтар – Львів – відеоогляд матчу
Шахтар – Львів – відео голів та огляд матчу

Шахтар не зумів обіграти Львів у 16 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Львів.

Україна. УПЛ, 16 тур

Шахтар – Львів – 0:0

Донеччани протягом матчу володіли ініціативою та більше атакували, але й гості мали шанси відзначитися зусиллями Бруно Дуарте. У підсумку жодна з команд не відкрила рахунок у зустрічі – фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Шахтар не зумів обіграти Львів на власному полі – Динамо отримало шанс скоротити відставання

Після 16 турів Шахтар з 41 очком лідирує на вершині турнірної таблиці, випереджаючи Динамо на 9 пунктів. Львів набрав 19 балів і залишився на 8 місці.

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
Львів
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Львів Львів Шахтар - Львів Шахтар Шахтар Відеоновини УПЛ
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