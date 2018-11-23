Шахтар не зумів обіграти Львів на власному полі – Динамо отримало шанс скоротити відставання

Шахтар вдома приймав ФК Львів у рамках 16 туру УПЛ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Україна. УПЛ, 16 тур

Шахтар – Львів – 0:0

Донеччани протягом матчу володіли ініціативою та більше атакували, але й гості мали шанси відзначитися зусиллями Бруно Дуарте. У підсумку жодна з команд не відкрила рахунок у зустрічі – фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Після 16 турів Шахтар з 41 очком лідирує на вершині турнірної таблиці, випереджаючи Динамо на 9 пунктів – у неділю кияни зіграють з Олександрією. Львів набрав 19 балів і залишився на 8 місці.

Шахтар – Львів – відеоогляд матчу

Очікуваний сценарій, на який і розраховував Львів

Шахтар контролював м'яч і поступово створював напівмоменти. Гості свідомо віддали ініціативу, вибудували два ешелони оборони та позиційно захищалися. Фаворит домінував, але належного тиску на ворота суперника тривалий час не здійснював. У першому таймі "гірники" якось легковажно поставилися до моментів – десь бракувало влучності, десь правильності прийняття рішень під час останньої передачі.

Наприкінці поєдинку господарі по-справжньому затиснули Львів у штрафному майданчику, насіли на ворота всією командою та намагалися дотиснути опонента. У підсумку нічого не вийшло – подібного запалу бракувало протягом більшої частини зустрічі, думки про Хоффенхайм (27 листопада у Лізі чемпіонів) не йшли з голови. Шахтар, мабуть, не очікував настільки організованого опору, тому не доклав достатньо зусиль і справедливо втратив очки.

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Олександр Бандура – герой матчу

І все ж Шахтар декілька разів таки пройшов оборону і дуже небезпечно стріляв по воротах. Львів врятувала розкішна гра голкіпера – Олександр Бандура здійснив 6 сейвів. Окрім парируваних ударів, воротар чудово читав епізоди та грав на випередження. Він виграв низку ключових дуелей у Тайсона та потягнув гострі постріли Майкона, Дентінью та Хочолави. Однозначний герой поєдинку.

Львів став справжньою грозою грандів

Пам'ятаємо по минулому сезону, як Шахтар і Динамо мучилися з Вересом. Новий образ та бразильські легіонери не відібрали у команди статус неприємного суперника для грандів. У жовтні Львів обіграв на виїзді Динамо, тепер на чужому полі зупинив Шахтар, видавши навіть кращу статистику, ніж на Олімпійському. На старті другого тайму контратаки підопічних Бакалова у гостроті не поступалися потугам Шахтаря.

Якби Бруно Дуарте краще розпорядився своїми шансами – Львів міг би розраховувати й на 3 очки. Перед цим туром бразильський форвард посідав 2 місце у чемпіонаті за очікуваними результативними діями (xG+xA – очікувані голи та передачі) – 10,28. А по факту має лише 6. Трішки більше ефективності від лідера атаки – і команда може замахнутися на першу шістку.

Львів – найгірший в УПЛ за відсотком володіння м'ячем (41,3%), за точністю передач (74,6%), за середньою кількістю передач в третину поля суперника (65,3 за матч). Головний тренер знає козирі свого колективу, тому вибудував гру від оборони і досяг результату, відібравши в Шахтаря очки.

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