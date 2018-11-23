Фонсека отметил работу арбитров после матча со Львовом

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека поделился впечатлениями после матча с ФК Львов в 16 туре УПЛ.

"Должен признать, что Львов за 8 матчей на выезде проиграл лишь однажды. Это отражает качество игры в обороне. Своих игроков ни в чем обвинить не могу. Мы доминировали, но с такой глубокой организаций у соперника было сложно.

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Команда играла хорошо, мы были динамичны, но иногда не хватало удачного завершения. Моя команда сделала сегодня все. Не хватило лишь нескольких финальных решений.

Мы не должны опускать голову. Команда создавала моменты, но не хватило завершения. Соперник хорошо оборонялся. Мы все попробовали, но не хватило удачи забить. Ни в чем не могу упрекнуть своих футболистов.

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Сегодня судейство было на отличном уровне. Когда ошибки есть, у нас есть право их обсудить. Сегодня могу поздравить команду судей с хорошей работой", – сказал Фонсека в эфире канала "Футбол 1".